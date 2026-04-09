‘ಸಂಗೀತಕ್ಕಿದೆ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ’

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸಂಗೀತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ಮನೋರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಉಡುಪಿಯ ಬಾಳಿಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮನೋರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಪಿ. ವಿ.ಭಂಡಾರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ರೋಟರಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಗೀತ ಭಾರತಿ ಕಲಾಕೇಂದ್ರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಿಯೋಜಿತ ಗವರ್ನರ್ ಬಿ.ಎಂ. ಭಟ್, ವಲಯ ಸೇನಾನಿ ಹರೀಶ್ ಕುಂದರ್, ರೋಟರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೋಟರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೆಕ್ಸೋನ್ ಮೋನಿಸ್, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ, ತರಬೇತುದಾರರಾದ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಶೋಕ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಸಹಶಿಕ್ಷಕಿ ಭಾರತೀ ಶ್ರೀಧರ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಶ್ರೀಶ ಆಚಾರ್ಯ, ಮಧುಸೂಧನ್ ಮಲ್ಪೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರಾದೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-28-713951699</p>