‘ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದಿಂದ ರಜಾ ಅವಧಿ ಸದುಪಯೋಗ: ಗೋವಿಂದ

ಬೈಂದೂರು: 'ಶಾಲಾ ರಜೆಯ ಅವಧಿಯ ಸದುಪಯೋಗವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನೋವಿಕಾಸ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳು ಪೂರಕ' ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ, ರೋಟರಿ ವಲಯ 1ರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಯ್ಕನಕಟ್ಟೆಯ ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಸೇವಾ ಸಂಗಮ ಶಿಶುಮಂದಿರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ನವೋಲ್ಲಾಸ' ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಲಾವಿದ, ಶಿಕ್ಷಕ ಚಂದ್ರನಾರಾಯಣ ಬಿಲ್ಲವ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಶಿಬಿರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಸೇವಾ ಸಂಗಮದ ಪುಟಾಣಿಗಳು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಸೇವಾ ಸಂಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರ ಶಾನುಭಾಗ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಿನೇಶ್, ಸುಧಾಕರ ಪಿ. ಬೈಂದೂರು, ಗುರುರಾಜ, ಆಶಾ ಕಿಶೋರ್, ಆಶಾ ದಿನೇಶ್, ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಮಾತಾಜಿಯವರಾದ ಸುಜಾತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಸೌಮ್ಯ ಸುನಿಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಾನ್ವಿ ಡಿ. ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸನ್ವಿತಾ ವಂದಿಸಿದರು. ಸಾನ್ವಿ ಎನ್. ನಿರೂಪಿಸಿದರು.