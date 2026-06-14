<p>ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕಾಲೇಜು ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಕಾಲೇಜು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಡೀ ದಿನಚರಿಯೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಈ ‘ಅನಾಮಧೇಯ’ ಪ್ರೇಮ ಪುರಾಣ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೆ. ಅದು ಕಾಲೇಜು ಸೇರಿದ ಮೊದಲ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ.</p><p>ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ‘ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು’ ಅನ್ನೋ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಕನಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾಲೇಜು ಶುರುವಾದ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೈಡಿಗೆ ಸರಿದು, ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಅನ್ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತು. ಅದೇ ನನ್ನ ‘ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಶ್’.</p><p>ಅವನನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದು ಕಾಲೇಜು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹತ್ತಿರ. ಅವನು ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ (ಬಹುಶಃ ಬಿ.ಕಾಂ ಇರಬೇಕು, ಸದಾ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರುತ್ತೆ). ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೇಸರ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಫೋನ್ ಹಿಡಿದು, ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ನಿಂತು ನಗುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನು ನಕ್ಕಾಗ ಅವನ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಡಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಹೃದಯ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೊ ಗ್ರಾಫ್ ತರಹ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ನನ್ನ ಇಡೀ ದಿನಚರಿ ಪೂರ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ.</p><p>ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ದೊಡ್ಡ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವನು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಾನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋ ಬದಲು, ಪುಸ್ತಕದ ಮರೆಯಿಂದ ಅವನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ದಿನ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕನ ಉಲ್ಟಾ ಹಿಡಿದು ಓದೋ ತರಹ ನಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವನು ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಲೈಟಾಗಿ ನಕ್ಕಾಗ, ನಾನು ‘ನೋಡಿದ್ರಾ.. ನಮ್ ಹುಡ್ಗ ನೋಡಿ ನಗ್ತಿದ್ದಾನೆ’ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಸಖತ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ಲು, ‘ಲೇ ಕತ್ತೆ, ನೀನು ಹಿಡಿದಿರೋದು ‘ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ’ ಪುಸ್ತಕ, ಅದು ಕೂಡ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ’ ಅಂತ. ಅವತ್ತು ಬಿದ್ದ ಮಾನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.</p><p>ಕಾಲೇಜು ಲೈಫಿನ ಅಲಿಖಿತ ನಿಯಮ ಒಂದಿದೆ, ನಮಗೆ ಕ್ರಶ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ಯಾಂಗಿಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ.</p><p>ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದ ತರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಗಾಳಿ ಬೀಸೋದು ಎಲ್ಲಾ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಕಾಯುವಿಕೆ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಅವನು ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ದೇವದಾಸ್ ತರ ಜೋರಾಗಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವನು ತಕ್ಷಣ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿ, ‘ಏನಮ್ಮಾ.. ಅಸ್ತಮಾ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ಹೇಲರ್ ತರಲಾ?’ ಅನ್ನೋ ತರಹ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಟುಹೋದ. ಅಬ್ಬಾ.. ಆ ಲುಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದು.</p><p>ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಿನಾಲೂ ಬೈತಾರೆ, 'ಲೇ, ಬಿಡು ಅವನನ್ನ, ಅವನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪಾಠ ಕೇಳು’ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 'ನಾನು ಬಿಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಣ್ರೇ, ನಮಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಹಳೇ ಇತಿಹಾಸನೆಲ್ಲ ಅಗೆದು ತೆಗೆಯೋ ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಈ ಕ್ರಶ್ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಲೋದು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ’. ಈಗಂತೂ ದಿನಾಲೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಲೆಕ್ಚರರ್ಗಳ ಪಾಠ ಕೇಳೋಕಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಮುಖನ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡೋಕೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದ ದಿನ ನನಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಶೂನ್ಯ ಅನಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ.</p><p>ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಈ ಕಾಯುವಿಕೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದರೂ, ನಾನಂತೂ ಅವನಿಗಾಗಿ ಕಾಯೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ. ಬಿಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮುಗಿದು ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೈಗೆ ಬಂದರೂ ಸರಿ, ಆ ಡಿಂಪಲ್ ಹುಡುಗನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ‘ಹಲೋ’ ಕೇಳೋಕೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹತ್ತಿರ ಸಿಗೋ ಅವನ ಆ ಒಂದು ಕಣ್ಣೋಟಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾಯುವಿಕೆ ಹೀಗೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಿಗೆ ನನ್ನ ಈ ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಲೂ ಅವನಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ.</p>.<p><strong>(ಲೇಖಕಿ: ಮೇಘನ ಕೆ.ಆರ್. ಪ್ರಥಮ ಬಿಎ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕಾಲೇಜು-ಸ್ವಾಯತ್ತ, ಹಾಸನ)</strong></p>