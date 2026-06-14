ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕಥೆ: ಬಿಎ ಸಿಲಬಸ್‌ಗಿಂತಲೂ ಕಠಿಣ ಆ ‘ಡಿಂಪಲ್’ ಹುಡುಗನ ಕ್ರಶ್

ಮೇಘನ ಕೆ.ಆರ್.
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 10:22 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 10:22 IST
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