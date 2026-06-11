ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಗಮನಿಸಿ: ಕೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ, ಯಾವುದರ ಆಯ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕು?

<p><strong>ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಲ್ಲ</strong></p><p>ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿರುಚಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಸಮಾಜದ ಒತ್ತಡ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಪ್ರಭಾವ ಅಥವಾ ಪೋಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ‘ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಆಕರ್ಷಕ ಹೆಸರಿನ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.</p><p>ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದೇ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೂ ಅಲ್ಲ. ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ, ಎಂ.ಸಿ.ಎ, ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ AI ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವೈದ್ಯರಾಗಲೇಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಹಾಯಕ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ.</p><p><strong>ಮೊದಲು ವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ನಂತರ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ</strong></p><p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲು ‘ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಓದಬೇಕು?’ ಎಂದು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ‘ನಾನು ಯಾವ ವೃತ್ತಿಪರನಾಗಬೇಕು?’ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನ. ಒಂದೇ ವೃತ್ತಿಗೆ ಇಂದು ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಿಂತ ಗುರಿಯೇ ಮುಖ್ಯ.</p><p><strong>ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಾಸ್ತವತೆ ಅರಿಯಿರಿ</strong></p><p>ಇಂದಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಆರೋಗ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಆಸಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕು.</p><p><strong>ಪದವಿಗಿಂತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳೇ ಮುಖ್ಯ</strong></p><p>ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪದವಿಯೇ ಉದ್ಯೋಗದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ, ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, AI ಬಳಕೆಯ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು; ಆದರೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳೇ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.</p><p><strong>ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ</strong></p><p>ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನ. ಕೆಲವರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮಾರ್ಗವೇ ನಮಗೂ ಸೂಕ್ತ ಎನ್ನುವುದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ.</p><p><strong>ಭವಿಷ್ಯ ಬಹುಶಾಖಾ (Interdisciplinary)ಕಲಿಕೆಯದು</strong></p><p>ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. AI ಮತ್ತು ಕೃಷಿ, AI ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮುಂತಾದ ಸಂಯೋಜಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ.</p><p><strong>ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಂತ್ರ</strong></p><p>ಒಂದು ಪದವಿ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಸಾಕಾಗುವ ಕಾಲ ಮುಗಿದಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸ್ವರೂಪ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೂಲಾಧಾರ.</p>.<p><strong>ಅಂತಿಮ ಮಾತು</strong></p><p>‘ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಓದಬೇಕು?’ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಿಂತ ‘ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾನು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ವೃತ್ತಿಪರನಾಗಿರಬೇಕು?’ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿಯಾದ ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಯೇ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>(ಲೇಖಕ: ರವಿ ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಮೆಂಟರ್, Blore.AI)</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>