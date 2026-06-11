ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeeducation career education

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಗಮನಿಸಿ: ಕೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ, ಯಾವುದರ ಆಯ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕು?

ರವಿ ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 7:35 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 7:35 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
EducationHigher EducationJob Opportunitiescollege studentStudyIT Jobs

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT