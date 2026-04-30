CBSE ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ: 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದಲೇ ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ

<p>ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊಸತೊಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಏ. 9ರಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನೂ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅದರನ್ವಯ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂರನೇ ಭಾಷೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಅಂದರೆ, 2031ರಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ ಈ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ (ಎನ್ಇಪಿ) 2020ರ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವು ದ್ವಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಆರ್3 ಅನ್ನು 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲು 2026–27ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ 6ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 2031ರ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿರುವ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ 2031ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆ (ಫ್ರೆಂಚ್, ಜರ್ಮನ್ ಇತ್ಯಾದಿ)ಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ನಿಯಮದಂತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೂಡಾ ಒಂದು ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<h4>ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಕಡ್ಡಾಯ</h4><p>ಹೊಸ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ 9 ಹಾಗೂ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲೆ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಯಲಿದೆ. 2027–28ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರೆಯಬೇಕು. ಕಲೆ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>9 ಹಾಗೂ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಂಪ್ಯುಟೇಷನಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲೂ ಹೊಸ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು 2029ರ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು 2026ರಿಂದಲೇ 3ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಕಲಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>2026–27ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಲಿಕೆಗೆ 25 ಅಂಕಗಳ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಜತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರಲಿದೆ.</p><p>'ಈ ಎರಡು ಹಂತಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಿಷಯ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲವನ್ನು ಓರೆಗೆ ಹಚ್ಚಲು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗದವರಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇರದು. 2028ರ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ’ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಜತೆಗೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. </p><p>ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೋಗ್ರಿ, ಮೈಥಿಲಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಹಾಗೂ ಸಂತಾಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 22ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇಧದನ್ವಯ ಮಂಡಳಿಯು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂಬೋಣ.</p>.<h4>ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು: ನಿರಂಜನಾರಾಧ್ಯ</h4><p>‘ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ತಾಯ್ನುಡಿ ಕಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿನ 4.11ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ 5ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಕಲಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ತಾಯ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಬದಲು ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ತಾಯ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ವಂಚಿತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇತರ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳ ಕಲಿಕೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದರೆ ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಲಿದೆ‘ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಕೊಥಾರಿ ಆಯೋಗವು 1968ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಭಾಷಾವಾರು ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡನೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಷೆ ಕಲಿಸುವುದು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಿರ್ಧಾರ. ಆದರೆ ಸಿಬಿಎಸ್ಇಯ ಈ 'ಪ್ಯಾಕೇಜ್'ನಿಂದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿಯ ಜತೆಗೆ, ತಾಯ್ನುಡಿಯ ಬದಲು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಕುತಂತ್ರವೂ ಅಡಗಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಆ ವಾದದಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಹುರುಳಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆ ಕಲಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೆ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜತೆಗೆ, ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ' ಎಂದು ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಇಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಅಧ್ಯಯನ, ತಯಾರಿ ಅಗತ್ಯ. ಭಾಷೆ ಕಲಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆಯೂ ಇವರ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಹಾದಿ ಮಾಡಕೊಡಲಿದೆ. ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಹೇರಿಕೆ. ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p> 