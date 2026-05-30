ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯ (ಸಿಬಿಎಸ್ಇ) ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 'ಹ್ಯಾಕ್' ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾವತಿ ಗೇಟ್ವೇ 'ಹ್ಯಾಕ್' ಆಗಿದ್ದು,ಅಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಶುಲ್ಕ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಪಾವತಿ ಗೇಟ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಬಾರಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹1 ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲ ಬಾರಿ ₹67,000ದಿಂದ ₹68,000ದವರೆಗೂ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್, ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದ ತಜ್ಞರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>