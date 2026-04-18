‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿಂತನೆ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ’

ಚಡಚಣ: ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ 'ಮನ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಮನೆ ಮನಕೆ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರು' ಅಭಿಯಾನ ಗುರವಾರ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರೊ. ಮಹಾಂತೇಶ ಜನವಾಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಂಬೇಡ್ಕರರು ಸಮಾನತೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರು. ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಒದಗಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರರ ಚಿಂತನೆ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಸ್.ಎಸ್. ದೇಸಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಅಂಬೇಡ್ಕರರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಂತೆ ಶಿಸ್ತು, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್.ಬಿ. ರಾಠೋಡ, ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ ಎಂ.ಕೆ. ಬಿರಾದಾರ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಬಸವರಾಜ ಯಳ್ಳೂರ, ಸದಾನಂದ ಪಾಟೀಲ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಅವಟಿ, ಮುರಗೇಶ ಕೆ.ಎಂ., ರಶ್ಮಿ ಗಜಕೋಶ, ಅಪ್ಪು ಜಾಧವ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>