ಮರೆತೇನೆಂದರ ಮರೆಯಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ...? ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಾಧೀಶ್ವರ 10ನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್‌

<p>ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಿದವರು ಹತ್ತನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್. ಅವರ ಮಗ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಭವ್ಯತೆಯ ‘ರಾಮರಾಜ್ಯ’ವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಹಾಕಿದ ತಳಹದಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅಭಿನವ ಭೋಜ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಬಹುತೇಕ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿದ ಅವರ ದತ್ತುಪುತ್ರ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣಾ ಪರ್ವವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.</p><p>ದಿವಾನರಾದ ಸಿ. ರಂಗಾಚಾರ್ಲು ಮತ್ತು ಕೆ. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಒತ್ತಾಸೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 13 ವರ್ಷಗಳ (1881–1894) ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅಗಾಧವಾದುದನ್ನೇ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಭರತ ಖಂಡದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಎಂಬಂತೆ ‘ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ’ಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಾಜ ಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.</p><p>ಪುತ್ರ ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿಯ ಮಗ, ಬೆಟ್ಟದ ಕೋಟೆ ಮನೆತನದ ಚಿಕ್ಕಕೃಷ್ಣರಾಜ ಅರಸು–ಪುಟ್ಟಮ್ಮಣ್ಣಿ ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಪುತ್ರ, ಎರಡು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಚಾಮರಾಜರನ್ನು 1865 ಜೂ.18ರಂದು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಬಾಲಕನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ವಸಾಹತು ಸರ್ಕಾರ ಮೇಜರ್ ಇಲಿಯಟ್ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿತು. ಭವಿಷ್ಯದ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೊಡಿಸಲು ಪೋರ್ಟರ್, ಗ್ರೆಗೊರಿ ಹೇನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಿ.ಬಿ. ಮ್ಯಾಲಿಸನ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಬಸಪ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಗರಳಪುರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಮೀರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹುಸೇನ್ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯೆಯ ಜತೆಗೆ ಬೇಟೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ, ಟೆನ್ನಿಸ್ ತರಬೇತಿಯೂ ಶುರುವಾಯಿತು.</p><p>1868ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಂದು, 5ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ಚಾಮರಾಜನಿಗೆ ಸಿಂಹಾಸನಾರೋಹಣ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಂಪನಂಜಮ್ಮಣ್ಣಿ (ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಸನ್ನಿಧಾನ) ಅವರ ಜತೆ 1878ರ ಮೇ 26ರಂದು ವಿವಾಹ ನಡೆಯಿತು.</p><p><strong>7 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು</strong></p><p>ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪನಂಜಮ್ಮಣ್ಣಿ ದಂಪತಿಗೆ ಒಟ್ಟು 7 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಮಹಾರಾಜರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಎರಡು ವಾರ ಮುನ್ನವಷ್ಟೆ, ಅಂದರೆ 1881ರ ಮಾರ್ಚ್ 11ರಂದು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮಣ್ಣಿ ಜನಿಸಿದ್ದರು. 1883ರ ಜೂನ್ 8ರಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣಾಜಮ್ಮಣ್ಣಿ ಅವರ ಜನನವಾಯಿತು. 1884ರ ಜೂನ್ 4ರಂದು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಜನಿಸಿದ ನಿಮಿತ್ತ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪುತ್ರೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ 1886ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಚಲುವಾಜಮ್ಮಣ್ಣಿ ಹಾಗೂ 1888 ಜೂನ್ 5ರಂದು ಕಂಠೀರವ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಜನಿಸಿದರು. ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದ ಎರಡು ಗಂಡು ಶಿಶುಗಳು ಬದುಕುಳಿಯಲಿಲ್ಲ.</p><p><strong>ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ</strong></p><p>ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದಾಗ, 1881ರ ಮಾರ್ಚ್ 25ರಂದು ‘ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ’ನೆಂದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ಕಾರ 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಮೀಷನರ್ಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು (1831–1881) ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿ, ‘ಪುನರ್ದಾನ ಕಾಯಿದೆ’ ಪ್ರಕಾರ ಒಡೆಯರ್ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿತು.</p><p>ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಾಣಿಯ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ವೈಸ್ರಾಯ್ ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ಪನ್ ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಅಂದಿನ ಕಮೀಷನರ್ ಜೆ ಡಿ ಗೋರ್ಡಾನ್, ಮದರಾಸಿನ ಗವರ್ನರ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ‘ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಹಾರಾಜ ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್’ ಎಂದು ಉದ್ಘೋಷಿಸಿದರು.</p><p>ಆದರೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ‘ವರ್ಗಾವಣೆ ದಾಖಲೆ’ಯನ್ನು (Instrument of Transfer) ಹೊರಡಿಸಿದ ವಸಾಹತು ಸರ್ಕಾರ 24 ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು.</p><p><strong>ಮುಖ್ಯ ಷರತ್ತುಗಳು</strong></p><p>1. ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ವಾರಸುದಾರರಾಗಲು ವಸಾಹತು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯ.</p><p>2. ನಿಯೋಜಿತ ಆಳುವ ವಂಶದ ವಾರಸುದಾರರನ್ನು ಅನರ್ಹರೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉಂಟು.</p><p>3. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧೀನರು.</p><p>4. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಪ್ಪ ರೂ. 24.50 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ.35 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ.</p><p>5. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ, ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜತೆ ನೇರ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಷಿದ್ದ.</p><p>6. ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಮತ್ತು ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೆನಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.</p><p>7. ಯಾವುದೇ ಯೂರೋಪಿಯನ್ನನ ಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಿನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರಕೂಡದು.</p><p>8. ವಸಾಹತು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಾರದೆ ಕೋಟೆ– ಕೊತ್ತಲಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಕೂಡದು.</p><p>9. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಚಲಿತ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸತಕ್ಕದ್ದು.</p><p>10. ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಡುವ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆಗಳ ಅನುಸಾರ ಮಹಾರಾಜರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.</p><p>ಈ ಷರತ್ತುಗಳ ಜತೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ರೆಸಿಡೆಂಟನ ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರಿನ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಗಾವಲಿರಿಸಿತು. ಮೂವರು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯನ್ನೂ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು.</p><p>ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಕಾನೂನು ಪಂಡಿತ, ಮದ್ರಾಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಕಂಪೆನಿ ಕಮೀಷನರ್ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಆಯುಕ್ತರೂ ಆಗಿದ್ದ ಮದ್ರಾಸ್ ಮೂಲದ ಸಿ. ರಂಗಾಚಾರ್ಲು ಅವರನ್ನು ದಿವಾನರನ್ನಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿತು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 40 ಮಂದಿ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದುವರೆದರು.</p><p><strong>ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ...</strong></p><p><strong>ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ</strong></p><p>ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 1881ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ‘ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ’ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಪ್ರಥಮ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ. ಈ ಸಭೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರು ‘ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ರೈತರ ಮತ್ತು ವರ್ತಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ’ (The assembly of the Representative Raiyats and Merchants from all the Taluks of the Mysore State).</p><p>1881ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಂದು ಮೊದಲ ಸಭೆ ನಡೆದು ದಿವಾನ್ ರಂಗಾಚಾರ್ಲು ಸಭೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥಾನದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ 100 ರೂಪಾಯಿ ಭೂಕಂದಾಯ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯದ 66 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ 50 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರು. ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಆಯ್ಕೆಗೆ 1891ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಒಂದು ವರ್ಷವಿದ್ದ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಅವಧಿಯನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. 1887 ಮತ್ತು 1891ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದವು. 1884ರಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ರಚನೆಯಾದವು. 1889ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಾದರಿಯ ಅಂಚೆ ಪದ್ಧತಿಯೊಡನೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದರು.</p><p><strong>ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆ</strong></p><p>ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 1881ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಗನ್ಮೋಹನ ಅರಮನೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆರೆದರು. ಇದೇ ಶಾಲೆ 1912ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿತು. 1890ರಲ್ಲಿ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಸ್ಕೂರು, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಸಾಪುರ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೂಲಿಕುಂಟೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ, ಮೈಸೂರಿನ ನಜರ್ಬಾದ್, ಮಳವಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಅರಸೀಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದರು. ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅರಸು ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವಸತಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, 800 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು, 30 ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಲೆಗಳು, 50 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆಗಳು ಆರಂಭವಾದವು.</p><p>1892ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 1891ರಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರುವವರಿಗಾಗಿ ‘ಮೈಸೂರು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೀಸ್’ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಮೈಸೂರಿನ ಓರಿಯಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಮಹಾರಾಜ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದವು. ಸರ್ಕಾರಿ ಮುದ್ರಣಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಚ್ಚಾದವು. 1861ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೆಚ್ಚ 43 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದದ್ದು 1881ರ ವೇಳೆಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿತು.</p><p>ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 1892ರಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ‘ಬಸವಿ ಬಿಡುವ ಪದ್ಧತಿ’ಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದರು. 1894ರಲ್ಲಿ<br>8 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಹೆಣ್ಣಿನೊಡನೆ 50 ವರ್ಷ ಮೀರಿದ ಗಂಡಿನ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಕರಡು ಶಾಸನ ತಯಾರಾಯಿತು. ಆದರೆ ಪ್ರಜಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯ 50 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕರಡನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ 163 ಮಂದಿ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮ ಉದ್ದೇಶಿತ ಶಾಸನ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತು. 1888ರಲ್ಲಿ ‘ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ ಸಂಘ’ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ವಿಧವೆಯರ ಮರು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿತು. ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೇಂಟ್ ಮಾರ್ಥಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 20 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದರು.</p><p><strong>ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ</strong></p><p>ಕಮೀಷನರ್ಗಳ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹಾರಾಜರು ತೀರಿಸಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ವಾರ್ಷಿಕ 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಪ್ಪ ಪಾವತಿಯ ಅವಧಿಯನ್ನು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದೂಡಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು– ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು– ತಿಪಟೂರು, ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು – ಕೋಲಾರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳು ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದವು.</p><p>ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುನ್ನ ಬ್ರಿಟನ್ ಮೂಲದ ಟೇಲರ್ ಕಂಪೆನಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಕೋಲಾರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಉದ್ಯಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಸಕಲ ನೆರವನ್ನೂ ನೀಡಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ (ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ವಾಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್)ಗೂ ಇವರು ಚಾಲನೆ<br>ನೀಡಿದರು.</p><p>1882ರಲ್ಲಿ ಯೂರೇಪಿಯನ್ನರಿಗಾಗಿ ‘ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಲನಿ’ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ‘ಕೃಷಿ ಬ್ಯಾಂಕ್’ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಕೂಡ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ‘ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ’ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಎಕರೆ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿದರು. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಂಚಿ, ಮಧುರೆಗಳಿಂದ ನುರಿತ ನೇಕಾರರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನೇಕಾರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಿಸಿದರಲ್ಲದೆ, ನೇಕಾರರ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ‘ವೀವರ್ಸ್ ಲೈನ್ಸ್’ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಇಂದಿನ ಕೆಜಿಐಡಿ) ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು.</p><p><strong>ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ</strong></p><p>ಮಹಾರಾಜರು 1891ರಲ್ಲಿ ಜ್ಯುಬಿಲಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚ್ಯವಿದ್ಯಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ‘ಓರಿಯಂಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗ 12 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ಭಂಡಾರವಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿಗಳು, ವೇದಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಇತಿಹಾಸ, ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ, ವ್ಯಾಕರಣ, ತಾಮ್ರಪತ್ರಗಳು, ಕಾಗದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು, ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳ ಅಚ್ಚುಗಳಿವೆ. ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ‘ಶ್ರೀ ತತ್ವನಿಧಿ’ ಗ್ರಂಥ, ಕೌಟಿಲ್ಯನ ‘ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ’, ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ‘ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ’, 1640ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಮಧುರವಾಣಿ ಎಂಬ ಸ್ತ್ರೀ ಲೇಖಕಿ ರಚಿಸಿದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ, 1893ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸುದರ್ಶನಾಚಾರ್ಯರ ‘ಅಪಸ್ತಂಬ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ’ದಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಇದೇ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ ಗತಕಾಲದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.</p><p><strong>ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪೋಷಣೆ</strong></p><p>ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಕಾಲ ಮಹತ್ವದ ಕಾಲಘಟ್ಟ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೋಜ್ಜೀವಿನಿ’ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ‘ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ’ವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ‘ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಟಕ ಸಭಾ’ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಹಲವು ನಾಟಕಗಳ ರಚನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು. ಬಿಡಾರಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಈ ನಾಟಕ ಸಭಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರು.</p><p>‘ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯ ಕಲಾನಿಧಿ’, ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯ ಮಂಜರಿ’, ‘ಹಿತಬೋಧಿನಿ’, ಸದ್ಭೋದ ಚಂದ್ರಿಕೆ’ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಲಿಕೆಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದವು. ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರ ಪಿತಾಮಹ ಬಿ.ಎಲ್. ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಭಾಷಾತಜ್ಞ ಆರ್. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಸಹಸ್ರಾರು ಶಾಸನ ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದರು. ರಾಜಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದ ತಿರುಮಲಾರ್ಯ, ಅನಂತನಾರಾಯಣಶಾಸ್ತ್ರಿ, ನಂಜನಗೂಡು ಸುಬ್ಬಾಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಪಂಡಿತ ಜಯರಾಜಾಚಾರ್ಯ, ಪೆರಿಯಾರ್ಸ್ವಾಮಿ, ಬಿ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಂ.ಎಸ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ, ಲಿಂಗರಾಜ ಅರಸು, ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ತರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.</p><p>ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಮಹಾರಾಜರು ವೀಣೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ವೀಣೆ ಶೇಷಣ್ಣ, ವೀಣೆ ಪದ್ಮನಾಭಯ್ಯ, ವಾಸುದೇವರಾವ್, ಮೈಸೂರು ಕರಿಗಿರಿರಾವ್, ಬಿಡಾರಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ ರಾಜಾಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಹೊಂದಿದ್ದ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ‘ಲಾವಣ್ಯ ರಾಮ’, ‘ಸುಜನ ಜೀವನ’ ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ನೆರವು</strong></p><p>ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜೋದ್ಧಾರದ ತುಡಿತ ಹೆಚ್ಚಲು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರಭಾವವೂ ಕಾರಣ. ಭಾರತ ಪರ್ಯಟನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಲಕ ಖೇತ್ರಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜತೆಗೂಡಿ 1892ರಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. 1893ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಚಿಕಾಗೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದ ‘ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ’ಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಪಡೆಯಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ವಾರ ತಂಗಿದ್ದರು. ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಉಪನ್ಯಾಸ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ನೆರವು ನೀಡುವ ಜತೆಗೆ ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿನ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ಮಹಾರಾಜರು ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ದಿವಾನರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರ ಕೊಡಿಸಿದರು. ಹುಕ್ಕಾ ಸೇದುವ ಮಣ್ಣಿನ ಕೊಳವೆಯೊಂದನ್ನು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಕೇಳಿ ಪಡೆದರು.</p><p>ಮಹಾರಾಜರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಚಿಕಾಗೋದಿಂದ ಪತ್ರ ಬರೆದರು. ‘ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ತಮಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾನು ಈ ದೂರದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಜಗತ್ತಿನ ಸುಖ ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣಿಕ. ಯಾರು ಪರರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕುವರೋ ಅವರೇ ಜೀವಂತರು. ತಮ್ಮಂತಹ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನ ರಾಜ ಭರತ ಖಂಡವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು...’ ಎಂಬುದು ಆ ಪತ್ರದ ಒಕ್ಕಣೆ.</p><p><strong>ಕಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣ</strong></p><p>ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು 1894ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9ರಂದು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಡನೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಪುಣೆ ತಲುಪಿ ಪಾರ್ವತಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನರ್ಮದಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಾರ ಹೂಡಿದರು. ಡಿ.21ರಂದು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರವನ್ನು ತಲುಪಿ ಷಿಯಾಲ್ಡಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದರು. ಅದೇ ದಿನ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಲಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಗಿನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಡಿ.24ರಂದು ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ದಿವಾನ್ ಕೆ. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಸರ್ಜನ್ ಕರ್ನಲ್ ಬೆನ್ಸನ್, ಸಹಾಯಕ ಸರ್ಜನ್ ಹನುಮಾನ್ಸಿಂಗ್, ಹೆಡ್ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರು.</p><p>ಡಿ.25ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಗೆ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ರಾಜನ ಜತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪೂರ್ಣರಾಘವೇಂದ್ರರಾಯರು ಗಂಟಲಿಗೆ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ (ಸಾಸಿವೆ ಮುಲಾಮು) ಹಚ್ಚಿ ಬಿಸಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದರು. ಅಂಬಿಲ್ ನರಸಿಂಹ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ‘ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ’ (ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್)ದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಡಾ. ಬೆನ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ರೋಗ ವಾಸಿಯಾಗುವ ಬದಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಿಸಿತು.</p><p><strong>ಮರಣ ಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ</strong></p><p>ಮಹಾರಾಜರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆಗೂ ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡ ದಿವಾನ್ ಕೆ. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಡಿ.27ರಂದು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಮೆಕ್ಡೊನೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿದರು. ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಡಾ. ಮೆಕ್ಡೊನೆಲ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ‘ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ’ ವ್ಯಾಧಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು. ಸೂಚಿಮುಖ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನದಿಂದ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಆಂಟಿ ಟಾಕ್ಸನ್ ಔಷಧ ತರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ದುರದೃಷ್ಟವೆಂಬಂತೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಆ ಔಷಧ ಸಿಗದೆ ಪೂರ್ಣರಾಘವೇಂದ್ರರಾಯರು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸಾದರು. ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ರೋಗಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣದಂತಿದ್ದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಔಷಧ ಸಿಗದೇ ಹೋದದ್ದು ಡಾ. ಮೆಕ್ಡೊನೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡುಮಾಡಿತು. ರಾಜಮಾತೆ ಕೆಂಪನಂಜಮ್ಮಣ್ಣಿ (ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಸನ್ನಿಧಾನ) ಅಪ್ರತಿಭರಾದರು. ಗಂಟೆ ಗಂಟೆಗೂ ಬೇನೆ ಉಲ್ಬಣಿಸುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು.</p><p>ಡಿಸೆಂಬರ್ 28 ಮುಂಜಾನೆ 5 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಹಾರಾಜರ ಪ್ರಾಣಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿಹೋಯಿತು. 31 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಮಹಾರಾಜ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಮಹಾರಾಣಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದರು. ದರ್ಬಾರು ಬಕ್ಷಿ ಅಂಬಿಲ್ ನರಸಿಂಹ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ದಿವಾನರ ಬಿಡಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸಾವಿನ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸಲಾಗಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ‘ನಾವು ತಂದೆ ಇಲ್ಲದ ತಬ್ಬಲಿಗಳಾದೆವು’ ಎಂದು ದುಃಖಿಸಿದರು.</p><p>ವೈಸ್ರಾಯ್ ಲಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಗಿನ್ ತಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹಾಗೂ ಅಂಗ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಹಾರಾಣಿ ಅವರ ಬಳಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕಪೂರ್ಥಲ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂದು ವೈಸ್ರಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದ ನಿಮಿತ್ತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದ ಕುಶಾಲು ಫಿರಂಗಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವುದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಮಹಾರಾಜರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ವೈಸ್ರಾಯ್ ಅವರ ಫಾರಿನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ರೆಸಿಡೆಂಟರಾಗಿದ್ದ ಕರ್ನಲ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರದಿಂದ ತಂತಿ ವರ್ತಮಾನದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ತನ್ನ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಶೋಕಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತು.</p><p>ಅಲಹಾಬಾದಿನ ‘ಪಯನೀರ್’ ಪತ್ರಿಕೆ ‘ಸುಶಿಕ್ಷಿತರೂ, ಸ್ನೇಹಶೀಲರೂ, ಆಟಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥರೂ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತರೂ, ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನದಿಂದಾಚೆಗೆ ಬಹುದೂರ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿ ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು.</p><p><strong>ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆ</strong></p><p>ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಕಳೇಬರವನ್ನು ಕಾಶಿನಗರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಹಾರಾಣಿ ಮತ್ತು ದಿವಾನರು ಸಲಹೆ ಇತ್ತರು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಕಾಶಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೊರಗಬಹುದೆಂದು ಆತಂಕ ಮನೆಮಾಡಿತು. ಕಲ್ಕತ್ತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದ ಗುರುದಾಸ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರದಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ನಿಶ್ಚಯವಾಯಿತು.</p><p>ಮಹಾರಾಜರು ‘ಕರ್ನಲ್’ ಬಿರುದು ಪಡೆದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಸೈನ್ಯ ಗೌರವಗಳೊಡನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ನಾಲ್ಕು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಅಲಂಕೃತ ರಥದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪಾರ್ಥೀವ ಶರೀರವನ್ನು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರದ ಕಾಳಿಘಾಟ್ ತಲುಪಿತು. ಮಿಲಿಟರಿ ಬಕ್ಷಿ ರಾಜಸೇನಾ ಭೂಷಣ ಬಸವಪ್ಪಾಜಿ ಅರಸಿನವರು ಅಪರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು.</p><p>1894ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29ರ ಶನಿವಾರ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಅವರು ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಕ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರೆಂದು ಅಂಗೀಕೃತ ವಿಷಯ ಸೂಚಿಯ ಸಂದೇಶ ಪತ್ರವೂ ತಲುಪಿ, ಅದು ಡಿ.30ರ ಮೈಸೂರು ಗೆಜೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು.</p><p>ಮದರಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ‘ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಹಾಧಿವೇಶನ’ದಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿ ಸಭಾಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಹಾರಾಣಿ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಚಯನಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ 1895ರ ಜ. 3ರಂದು ಮೈಸೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದರು.</p><p>ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಕಲ್ಕತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ, ಧರ್ಮಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಲಾ ಪ್ರತಿಮೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಜರಾಮರಗೊಳಿಸಿದರು.