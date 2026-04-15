‘ಎಐ ಕಲಿಕೆ’ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆ: ಆತ್ಮಪ್ರಿಯಾನಂದ

ಯಳಂದೂರು: ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ(ಎಐ)ಯನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಂದಿನ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು ಸಫಲತೆ ಪಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಐ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಲಿದೆ' ಎಂದು ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆತ್ಮಪ್ರಿಯಾನಂದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕನ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಗಿರಿಜನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರ (ವಿಜಿಕೆಕೆ) ಹಾಗೂ ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಬೇಲೂರು ಮಠದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಸಬಲೀಕರಣ' ಮತ್ತು 'ಡಿಜಿ ಸೇವಾ ಗ್ರಾಮ ಸಂಪರ್ಕ' ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>' ಜಗತ್ತು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಅನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗದ ಸುತ್ತವೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವೃದ್ಧರ ವರೆಗೆ ಬಳಸುವ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಐ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರಿಗೂ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ದೈನಂದಿನ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸಂಯೋಜನೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನ, ಫಾರ್ಮಾಕೋ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್, ಕೃಷಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಸೇವಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟದ ಭೀತಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿಜಿಕೆಕೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಸುದರ್ಶನ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಯುವ ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದೇ ಸತ್ಯ ಎನ್ನುವ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಿಖರವಾದ ವಿಷಯ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆ, ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದುದೇ ಇಂದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ಡಿಜಟಲ್ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಕಗಳ ಸಂಗಮವಾದ ಕೃತಿಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಸೋಲಿಗ ಮಕ್ಕಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕಲಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ, ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಹಾಗೂ ತರಗತಿಗಳು ನೆರವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಗ್ರಾಮೀಣರಿಗೂ ತಲುಪಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣ ಉಳಿಸಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಬಳಕೆ ಆಗಲಿ. ಯುವಜನರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಿಕತೆ ಕಲಿಯಲಿ' ಎಂದು ವಿಜಿಕೆಕೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಜೆಡೆಗೌಡ ವಿವರಿಸಿದರು. ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಸುರೇಶ್, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನಾಗೇಶ್ , ಮೈಸೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಯತಿಗಳು, ಸೋಲಿಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>