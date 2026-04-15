‘ಬುದ್ಧ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶೋಷಿತರ ಆರಾಧ್ಯರು’

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ: 'ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಂತೆ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದಿಸಿ, ದೇಶದ ಒಳಿತಿಗೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಎಚ್.ಕೆ.ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಭೀಮನಗರದ ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮುದಾಯದ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 135ನೇ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭೀಮನಗರದ ಯಜಮಾನರು, ಕುಲಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಮಾರಕ ಸಂಘ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ವಾತವರಣದಲ್ಲಿ ನಲುಗಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಮುಂದುವರಿದ ವರ್ಗದಂತೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರೂ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೇ ಬದುಕಿ ಬಾಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಶಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ, ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿ, ಸಮ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳಾದರು. ಅವರ ತತ್ವ ನಮಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಮಹೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶೋಷಿತ ಸಮಾಜದ ಆರಾಧ್ಯರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಮಹನಿಯರನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೆನೆಯಬೇಕು ಎಂದರು. ರಾಜ್ಯ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಎನ್.ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂಯಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ನೀಡಿ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದರು. ಭೀಮನಗರದ ಮಕ್ಕಳ ತಂಡಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ನೃತ್ಯ ನೆರವೇರಿತು. ಮೈಸೂರಿನ ಗೌತಮ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ 'ಸುವ್ವಿ ಸುವ್ವಮ್ಮ , ಬುದ್ಧನ ಜೀವನ ಆಧಾರಿತ ನೃತ್ಯರೂಪಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಲಘು ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಭೀಮನಗರದ ಮುಖಂಡ ಚಿಕ್ಕಮಾಳಿಗೆ, ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ, ಕೆ.ಕೆ.ಮೂರ್ತಿ, ವರದರಾಜು, ಸಿ.ಸಾವಕಯ್ಯ, ಲಿಂಗರಾಜು, ಸಿದ್ದರಾಜು, ಸುರೇಶ್, ನಟರಾಜು, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿ, ಸನತ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಜಶೇಖರಮೂರ್ತಿ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಮಾರಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದಮೂರ್ತಿ, ಭೀಮನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಶ್ರೀಧರ್, ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಸುಂದರಮೂರ್ತಿ, ನಗರಸಭಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ರಮೇಶ್, ಸದಸ್ಯ ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260415-37-580240451</p>