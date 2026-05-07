‘ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದು ‌ಪಾರಂಪರಿಕ ಶಾಲೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ’

ಚಾಮರಾಜನಗರ: 'ಶತಮಾನ ಕಂಡ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದರಂತೆ 31 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪಾರಂಪರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳ ಉಳಿವು ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು, 'ಗಾಂಧೀಜಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಶಾಲೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ, ಕುವೆಂಪು ಓದಿದ ಶಾಲೆ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಮಹನೀಯರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಓದಿದ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 290 ಭಾಷೆಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. 27 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು 15 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಕಲಿಕೆಗೆ ನೀಡುವ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಈ ಭಾಷೆಗಳ ಕಲಿಕೆಗೂ ನೀಡಬೇಕು. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಕೆಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರಗ, ತುಳು ಭಾಷೆ, ಕೊಡಗಿನ ಕೆಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡವ ಭಾಷೆ, ಹೀಗೆ ಆಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಆಡುಭಾಷೆ ಕಲಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>