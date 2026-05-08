‘ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ: ಪಾಲಕರ ಆಶಯ ಪಾಲಿಸಿ’

ಚನ್ನಗಿರಿ: 'ಪಾಲಕರ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಾರದಂತೆ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಡೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜು ಶಿವಗಂಗಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಕ್ರೀಡಾ, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ಪಾಲಕರು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ಮನೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಶಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಾಲಕರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೂ ಅವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಡಿ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಸದಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು, ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ₹4.30 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ₹90 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಯುವ ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಜ್ಞಾನ ಓದದೇ ಹೋದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಹೊಂದುವುದು ಅವಶ್ಯ' ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ, ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎ.ಎಚ್. ಸಾಗರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿ.ಎಸ್. ಸುರೇಶ್, ಪಾರ್ವತಮ್ಮ, ಎಸ್.ಜಿ. ಕಲ್ಲೇಶಪ್ಪ, ನಾಗರಾಜ್, ರಮೇಶ್ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ, ಎಸ್. ಪ್ರಸನ್ನ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಾಯ್ಕ, ಎನ್. ಶಕುಂತಲ, ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಸಿ. ರಮೇಶ್, ಎಂ.ಆರ್. ಶಿವರಾಜ್, ಲಿಯಾಕತ್ ಅಲಿ, ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಧುಕುಮಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಬಿ.ಜಿ. ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>