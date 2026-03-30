ಸಾಧನೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ನೆಲಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಹುವರ್ಣದ ರಂಗೋಲಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೇಶಿಮೆ ಸೀರೆಯುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಹಲವರು, ಸಾಧಕಿಯರನ್ನು ಅರಿಷಿಣ, ಕುಂಕುಮದೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯರು, ತಾವೇನು ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಧಕಿಯರಿಗೆ ಆರತಿ ತಟ್ಟೆ ಎತ್ತಿ ಬೆಳಗಿದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಸಭಾಭವನವು ಶನಿವಾರ ಇಂಧದೊಂದು ಅಪರೂಪದ, ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.</p>.<p>ರೇಷ್ಮೆ ಸೆರಗು ಹೊಂದಿದ್ದ ಗಾಡಿದಡಿ ಸೀರೆ, ಶಾವಂತಿಗೆ ಕಣದ ರವಿಕೆ ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ, ನೂರಾರು ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಣಿವು ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಡುವ ಅಜ್ಜಿ ತಾಯವ್ವ ಕಲ್ಲೂರ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಬಳಗವು ಕಂಡು ಬೆರಗಾಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಬಟ್ಟಲ, ಕಾಲೇಜಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಚಾಲಕ ಶಿವಾಜಿ ಗುಡಾಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ, ಅನುಪಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿ. ಎಸ್. ಸಾಲಿಮಠ, ಜಾನಪದ ಗಾಯಕಿ ತಾಯವ್ವ ಕಲ್ಲೂರ, ವೈದ್ಯೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅಂಗಡಿ, ಸಾಹಿತಿ ಭುವನಾ ಹಿರೇಮಠ, ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಸುಷ್ಮಾ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ಹಡಪದ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಟ್ಟದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಪಟು ಶ್ರೇಯಾ ಬಾವಣ್ಣವರ, ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬ್ಯಾಳಿ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಿ. ಎನ್. ಹೊಸಮನಿ, ಸನ್ಮಾನಿತರ ಪರವಾಗಿ ಜಿ. ಎಸ್. ಸಾಲಿಮಠ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾಲೇಜು ಬೋಧಕ, ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಾಗರಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>