ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ತರಬೇತಿ

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನುಮಾಪುರದದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಲಾವಿದ ತೂಬಿನಕೆರೆ ಗೋವಿಂದು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ ರಂಗವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಬೇಸಿಗೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 9 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಡು, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿ, ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಮುಖವಾಡ ತಯಾರಿಕೆ, ಮಡಕೆ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ತಾರ, ವರ್ಲಿ ಕಲೆ, ಜಾನಪದ ಹಾಡು, ನೃತ್ಯ, ಕೋಲಾಟ, ಮಿಮಿಕ್ರಿ, ರಂಗ ತಾಲೀಮು, ಅಭಿನಯ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮೇ 14ರವರೆಗೆ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ರಂಗವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>