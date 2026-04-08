‘ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಈಚೆಗೆ 'ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅನುಷ್ಠಾನ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾನಸ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆದು ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೇವಲ ಯೋಜನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇದು ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಚಳವಳಿ. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಮಹತ್ತರ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಬೆಳೆಸುವುದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದರು</p>.<p>ಭಾವಿಪ ಕಣ್ವ ಶಾಖೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಚಳವಳಿ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗುವ ಚಳವಳಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕವಿತಾರಾವ್, ಸದಸ್ಯ ರುದ್ರೇಶ್ವರ್, ಪತ್ರಕರ್ತ ಸು.ತ.ರಾಮೇಗೌಡ, ನಾಗರಾಜ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ. ರಾಜಶ್ರೀ, ಭಾವಿಪ ಕಣ್ವ ಶಾಖೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವಸಂತಕುಮಾರ್, ರಮೇಶ್, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ, ಆಶಾಲತಾ, ಸಿ.ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಗುರುಮಾದಯ್ಯ, ರಾಮೇಗೌಡ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಯಾಕೂಬ್, ಸಿ.ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಜಶೇಖರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>