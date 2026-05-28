‘ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಅರಿವು ಮೂಡಲಿ’

ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ: ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ, ಸಿ.ಎನ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಜನವಿಕಾಸ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಬಿ.ಇಡಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎ.ಪಿ.ಪಾಟೀಲ್ (ಪ್ರಥಮ). ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿ.ಪಿ. ದರ್ಶನ್ (ದ್ವಿತೀಯ), ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿನ ಎ.ಜೆ. ಶಿವರಾಜು (ತೃತೀಯ) ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಬಿ.ಇಡಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಿ.ವಿ. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ, ಉದಯಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಡಿ.ಪಿ. ರಮ್ಯಾ, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಿ.ಎಂ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ, ಬಿಜಿಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಡಿ.ಜಿ. ದರ್ಶನ್, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿ.ಟಿ. ವರ್ಷಿಣಿ, ಹಿರೀಸಾವೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಲಿಖಿತ್ಕುಮಾರ್ ಸಮಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ₹10ಸಾವಿರ ನಗದು, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ₹8ಸಾವಿರ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ₹5 ಸಾವಿರ ನಗದು ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ತಲಾ ಒಂದು ಸಾವಿರ ನಗದು ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಹಕಾರಿ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಚಿಸಿದ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ದೇಶ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋವಿಂದರಾಜು ದಿಂಡಗೂರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶಿವಣ್ಣ, ಅಶೋಕ್, ಬಿ.ಎನ್. ಸ್ವಾಮಿ, ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್, ರಂಗಯ್ಯ, ಮೋಹನ್ ಮಟ್ಟನವಿಲೆ, ಲೋಕೇಶ್, ಶಶಿಧರ್, ರೋಹಿತ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎನ್. ಲೋಕೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>