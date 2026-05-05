ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀಡಗಾನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನ ದಶಮಾನೋತ್ಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈಚೆಗೆ 'ಸಂಬಂಧ: ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸಂಭ್ರಮ' ಹೆಸರಿನ ಪೋಷಕರ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವೇದವ್ಯಾಸಾಚಾರ ಶ್ರೀಶಾನಂದ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಪಾತ್ರ ಹಿರಿದು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಸಂಗ, ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರದು. ಗುರಿ, ಸಾಧನೆ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿನೆಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಪೋಷಕರ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಜವಬ್ದಾರಿ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ. ಮನೋಹರ್ ನಾರಜ್ಜಿ, ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಆನಂದಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>