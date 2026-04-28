ಹ್ಯಾಕಥಾನ್; ನಾಗಾರ್ಜುನ ತಂಡಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಚ್.ಕೆ.ಬಿ.ಕೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ 36 ಗಂಟೆಗಳ ನೆಕ್ಸೋರಾ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀಡಗಾನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ತಂಡವು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಟೆಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 70 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಎಸ್ಇ ವಿಭಾಗದ ತಂಡವು ಸತತ 36 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬಾಬಾ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಅಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಜಿ, ಐಕ್ಯೂ ಎಸಿ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯೋಗೇಶ್, ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಹತ್ತೂರೆ, ಸೈಯದ್ ನಯಮತ್ತುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>