ಭಂಡಾರಿ ಸಮಾಜದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ

<p>ಮೂಡಿಗೆರೆ: ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧನೆಯು ಉತ್ತಮ ಬದುಕು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬುನಾದಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಂಡಾರಿ ಸಮಾಜದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಷಣ್ಮುಖಾನಂದ ಭಂಡಾರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಬಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಜೆಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರಿ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬಣಕಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸುಧನ್ವಿ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯಿರಬೇಕು. ತಾವು ಕಲಿಯುವ ಶಿಕ್ಷಣವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು, ಹಿಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಿದ ಜೀವವಿಮಾ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿ ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮನೋಭಾವ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಪಠ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್ ಪೋನ್, ಟಿ.ವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೇ, ಸ್ವಂತಿಕೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಕೌಶಲವಂತರಾಗಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಣಕಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 97.92 ಅಂಕ ಪಡೆದ ಸುಧನ್ವಿ ಭಂಡಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಭಂಡಾರಿ ಸಮಾಜದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪಿ.ಕೆ. ರಾಜು, ಅರುಣರಾಜು, ಸುಜಾತ ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ನಾಗೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಫಲ್ಗುಣಿ, ವನಿತಾ ಎಸ್ ಭಂಡಾರಿ, ಶಕುಂತಲಾ ಭಂಡಾರಿ, ತ್ರಿಶಾ ಭಂಡಾರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260531-126-2073170650</p>