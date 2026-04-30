‘ಸೋಲು ನಿಭಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿ’

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗಿಂತ ಸೋಲುವ ಸಂದರ್ಭವೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಸವತತ್ವ ಪೀಠದ ಬಸವ ಮರುಳಸಿದ್ಧ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕುವೆಂಪು ಕಲಾಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಬಸವತತ್ವ ಪೀಠದ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಶಿವಾನುಭವ ಗೋಷ್ಠಿ-55 ಹಾಗೂ ದಾಸೋಹಂ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗಿಂತ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಸೋಲನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅತಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳು ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಪಡೆದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಕರು ತುಂಬಬೇಕು. ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಾಡೆಲ್ ಶಾಲೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಎಂ.ಎನ್. ಷಡಕ್ಷರಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಸೇರಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಬಿ.ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಪ್ಪ, ರಂಗಕರ್ಮಿ ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ, ಉದ್ಯಮಿ ನಂಜೇಶ್ ಬೆಣ್ಣೂರು ಇದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಚನ ಗಾಯನ, ನಾಟಕಗಳು, ಸಮೂಹ ಗಾಯನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.