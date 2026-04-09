ಜೆಇಎಂ ಶಾಲೆಗೆ ಬಸ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್

<p>ಕಳಸ: ಇಲ್ಲಿನ ಜೆಇಎಂ ಶಾಲೆಗೆ ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬುಧವಾರ ಬಸ್ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>₹28 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೆಇಎಂ ಶಾಲೆಗೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಮಂಗಳೂರಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ }ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಕಳಸ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಸ್ನ ಕೀ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಸ್. ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೋಪಿನಾಥ ಪೈ, ಖಜಾಂಚಿ ಪಿ.ಎಸ್. ಆಂಟೋನಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುರೇಶ್ ಜೇನುಗೂಡು, ಭರತ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಪಲ್ಲವಿ ತೋಟದೂರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-126-1048736442</p>