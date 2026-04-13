‘2 ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೆರವು’

<p>ಕಣಿವೆ (ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ): ವಿಶ್ವದ 210 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ರೋಟರಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೋಟರಿ 3180ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಕೆ.ಫಾಲಾಕ್ಷ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 87 ಕ್ಲಬ್ಗಳಿವೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ. ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದು, ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಟರಿ ಘನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪೂರ್ವ ಗವರ್ನರ್ ಬಿ.ಸಿ. ಗೀತಾ ಮಾತನಾಡಿ, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 95 ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಣಿವೆ ವಿನಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 3182ರ ಉಪ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಜೋಷಿ, ರೇಖಾ ಫಾಲಾಕ್ಷ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಟಗಳಲೆ ಲೋಕೇಶ್, ವಲಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ನಟರಾಜ ಗೋಗಟೆ, ವಾಗ್ಮಿ ದಾಮೋದರ ಶರ್ಮಾ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ನಿಯೋಜಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಎಸ್.ವಿದ್ಯಾನಂದಕುಮಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಆರ್.ಡಿ. ರವೀಂದ್ರ, ನಿಲುಗಳಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-126-1166901576</p>