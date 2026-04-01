ಹಳ್ಳಿಗಳು ಜೀವಂತಿಕೆಯ ಸೆಲೆ: ಜಿ.ಪ್ರಭು

<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ‘ನಮ್ಮೂರ ಹೆಜ್ಜೆ’ ಮತ್ತು ‘ಹಳ್ಳಿಹೆಜ್ಜೆ’ ಕೃತಿಗಳು ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕುವೆಂಪು ಕಲಾಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಬಳಗ, ಶಿವಚೈತನ್ಯಕಿರಣ ಪ್ರಕಾಶನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿ ಹೆಜ್ಜೆ, ನಮ್ಮೂರ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೃತಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಹಳ್ಳಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನಾಡಿಗಳು. ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ಸಮೂಹ ಮಾತ್ರ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜೀವಂತಿಕೆಯ ಸೆಲೆಗಳಾದ ಯುವಕರು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ತೊರೆಯು ವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಈ ಕೃತಿಗಳು ನೀಡಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಸಾಮಾಜಿಕ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧದ ನೆಲೆ ಇಂದು ಕವಲು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಪರಂಪರೆ, ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ, ನಮ್ಮ ನಡೆ-ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮ್ಯತೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ನೇರವಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರಿದಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಂತಃಕರಣವೇ ಇಲ್ಲದ ಆಡಳಿತ, ಸೋಲಿನ ಅನುಭವವೇ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ದುಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಹೆಜ್ಜೆ, ನಮ್ಮೂರ ಹೆಜ್ಜೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಲ್ಲವು ಎಂಬ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಸರ, ವನಸಿರಿ, ನೀರಿನ ಸೆಲೆ, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಕಲೆ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಜತೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು. ಜತೆಗೆ ಆ ಭಾಗದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಪಠ್ಯವಾದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪಾಂಡವಪುರ ಪುಸ್ತಕ ಮನೆಯ ಅಂಕೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜನ ಒಂದು ತಲೆಮಾರು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾಡಿವೆ. ಪೂರ್ವಿಕರ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಗಟು, ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ಹೆಕ್ಕಿ ತಗೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಜ್ಞಾನದ ಯುಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಮ್ಮೂರ ಹೆಜ್ಜೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೆಂಜಿಗೆ, ಹಳ್ಳಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರಾದ ಕೃಪಾಕರ ಮತ್ತು ಸೇನಾನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕುರಿತು ಪತ್ರಕರ್ತ ಸ. ಗಿರಿಜಾ ಶಂಕರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತ ಆರ್.ಚೇತನ್, ರಾಜ್ಯ ಪರಿಸರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಎನ್. ಮಹೇಶ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್.ಎಂ. ನಾಗರಾಜ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್.ಎಸ್. ಕೀರ್ತನಾ, ಮಂಜುಳಾ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಎಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಕುಮಾ ರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260401-126-825891747</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>