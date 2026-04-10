‘ಕಲ್ಲರಳಿ ಹೂವಾದ ಕನ್ನಡತಿ’ ಜಯಮ್ಮ

ಕಡೂರು: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ 21ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರದ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿ ಎಂ. ಜಯಮ್ಮ, ಬದುಕಿನ ಕಷ್ಟವೆಂಬ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕರಗಿಸಿ, ಅರಳಿ ಹೂವಾದ ಪ್ರತಿಭೆ.</p>.<p>ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಕುಟುಂಬ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದರು. ತಾಯಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಫಲವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರೆಸಿ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡವರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಅವರು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಕತೆ, ಕವಿತೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಟೈಲರಿಂಗ್, ಕಾಗದದ ಹೂಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಕೆತ್ತನೆ, ಸಾಬೂನಿನಲ್ಲಿ ಕಲಾಕೃತಿ ಕೆತ್ತನೆ, ಗೊಂಬೆ ತಯಾರಿಕೆ, ರಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಕೃತಿಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ ಮೆರೆದವರು.</p>.<p>'ಮುಗಿಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಪಕ್ಷಿನೋಟ, ರಜನಿ, ಸಿರಿಯ ಸೆಳೆಯೋ- ಒಲವಿನ ಬಲೆಯೋ, ಧರ್ಮದ ಬೇರು, ವಿಧಿ ತಂದ ವಧು, ಗಗನ ಕುಸುಮ' ಹೀಗೆ 7 ಕಾದಂಬರಿ ರಚಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿನೋಟ ಕೃತಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ. 'ರಜನಿ' ಕೃತಿಗೆ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 'ಧರ್ಮದ ಬೇರು' ಕೃತಿಗೆ ಗೊರೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಟ, ಉಡುಗೊರೆ, ಗೆಳೆತನದ ಗೆಲುವು, ಕೃಷಿ ತಜ್ಞ-ನನ್ನ ನಲ್ಲ, ಹೆಪ್ಪಿ ಡೆಲಿವರಿ ಟು ಯು, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗುವೆಯೋ... ಇವು ಜಯಮ್ಮ ಅವರ ಸಣ್ಣ ಕಥೇಗಳು. 'ಕಾರ್ಗಿಲ್' ಕರೆ ಮತ್ತು 'ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧ' ಎಂಬ ನಾಟಕಗಳನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೂರದರ್ಶನ, ಉದಯ ಟಿ.ವಿ, ಈ-ಟಿವಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ವಿವಿಧ ಟಿ.ವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಮ್ಮ– ಅಂಬ್ಲರ್ ದಂಪತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 2004, 2005ರಲ್ಲಿ ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಂಗೋಲಿ, ಜನಪದ ಗೀತೆ, ಗೀಗೀ ಪದಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ, ಪಾಠೋಪಕರಣ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಸಂಘ- ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗೌರವ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಜಯಮ್ಮ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.