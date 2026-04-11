‘ಕೌಶಲ ಕಲಿಯಲು ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಸಹಕಾರಿ’

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: 'ಮಕ್ಕಳ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಳೆಯಲು, ಹೊಸ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳು ಸಹಕಾರಿ' ಎಂದು ಬಸವತತ್ವ ಪೀಠದ ಶ್ರೀಬಸವ ಮರುಳಸಿದ್ಧ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಬಸವತತ್ವ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹಂ ಬಸವತತ್ವದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ದಾಸೋಹಂ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಶುಕ್ರವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಲೆ, ಕರಾಟೆ, ನಾಯಕತ್ವ ತರಬೇತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಶಿಬಿರ ಪೂರಕ. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆಟ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಕರೆತರುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಜಗಳಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡದೇ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದ ಅನುಭವಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯ ಅರ್ಥವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯ ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ವಚನಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಊಟದ ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಪದಾರ್ಥ ಬಿಡದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಶಕ್ತಿವಂತನಾಗಲು ಅಗತ್ಯ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಬಿ.ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆಯಂತೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳಾದರೆ ಬಗ್ಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಲಕರು ಸದ್ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಲು ನಾಗರಿಕತೆ ಕಲಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸದೃಢ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿಸುವುದು. ಪುಟಾಣಿ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿಸುವುದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಡಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಐಐಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಂಜೇಶ್ ಬೆಣ್ಣೂರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಆನಂದಿಸಲು ಏ. 10ರಿಂದ 28ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಶಿಬಿರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಜಿ. ಸೋಮಶೇಖರಪ್ಪ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಮಹಡಿಮನೆ ಸತೀಶ್, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಎಚ್.ಸಿ. ಕಲ್ಮರುಡಪ್ಪ, ಮುಖಂಡರಾದ ಷಡಕ್ಷರಿ, ಸಿಂದಿಗೆರೆ ವಿನಾಯಕ್, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>