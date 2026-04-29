‘ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಅಗತ್ಯ’

ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು: 'ಸಂವಿಧಾನವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಂತ ತವರು ಮನೆಯ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೇಳಿದರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ಮೂಡಿಗೆರೆಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಡಿ.ಬಿ. ಸವಿತಾ ರಮೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಜಯಮಾತೆ ದೇವಾಲಯದ ಚರ್ಚ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಭೈರವಿ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ತ್ಯಾಗ, ಸಹನೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯೇ. ಈ ಆಚರಣೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ. ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪುರಷರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿತ್ತು. ಮನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂತು. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಜನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಜೆಪಿಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಥಾಪಕಿ ಡಾ.ವರ್ಷಾ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರತ್ನಮ್ಮ ರುದ್ರಪ್ಪಗೌಡ, ಪವಿತ್ರಾ ಭಗವಾನ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾ, ಕಾವ್ಯ, ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ಜ್ಯೋತಿ, ಉಮೇಶ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>2023ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಜೇತೆ ಸನ್ಮತಿ ರಕ್ಷಿತ್, ಭೈರವಿ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಿ.ಟಿ. ರೇವತಿ ಧರ್ಮರಾಜ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಮೇಶ್, ಖಜಾಂಚಿ ಜ್ಯೋತಿ ಜಗದೀಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>