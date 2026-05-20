‘ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಕೋಚ, ಕೀಳರಿಮೆ ಬಿಡಿ’

ಮೂಡಿಗೆರೆ: 'ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಕೋಚ, ಕೀಳರಿಮೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಕಾಫಿನಾಡು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಲಾವತಿ ರಾಜಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ರೈತ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿನಾಡು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಂಘದ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಕೋಚ, ಕೀಳರಿಮೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದುಡಿಯಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ವ್ಯವಹಾರ, ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿಲು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ಮಲಾ ಮಂಚೇಗೌಡ, 'ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಆಂತರಿಕ್ಷದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯು ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ಕಡೆ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಭಾಗದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಅನೇಕ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನನಗೆ ದೊರಕಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ಯೆ ಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಕಲಾವತಿ ರಾಜಣ್ಣ, ಸುಮಾಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ವಿದ್ಯಾರಾಜು, ವನಜಗದೀಶ್, ಮಧುರಾ ಜಯಂತ್, ಮಮತಾ ಸತೀಶ್, ಸುಕನ್ಯ ಉಮೇಶ್, ಅನಿತಾ ರಮೇಶ್, ರೂಪಾ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಮಧುರಾ ಕವೀಶ್, ಸಂಚಿತ ಪ್ರದೀಪ್, ಮನವಿ ಜಯರಾಂ, ರೇಖಾಮೋಹನ್, ರಮ್ಯಾಸಂದೇಶ್, ರಜಿತಾರತ್ನಾಕರ್, ಸಾಧನಾ ಮನೀಶ್, ದೇವಕಿ ರಾಜರಾಂ, ಭಾರತೀ ರವೀಂದ್ರ, ಸುಚಿತ್ರಾ ಪ್ರಸನ್ನ, ಸುಜಾತ ಪ್ರಸನ್ನ, ಸೌಮ್ಯ ವಿನುತ್, ಕವಿತಾ ಸಂತೋಷ್, ಕವಿತಾಪೂರ್ಣೇಶ್, ರಶ್ಮಿಸುಧೀರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>