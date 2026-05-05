ಗುರು ವಂದನೆ, ಸ್ನೇಹ ಸಂಗಮ

ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ 'ಗುರು ವಂದನಾ' ಹಾಗೂ 'ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>1989ರಿಂದ 2001ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂರೂ ಶಾಲೆಗಳ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವ 'ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ'ದಂತೆ ಮೂಡಿಬಂತು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಬಿ.ಸಿ. ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಬೀರ ದಾಸರ ದೋಹೆಗಳಂತೆ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನೋನ್ನತಿಯನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಜೀವನದ ಪರಮ ಗುರಿ. ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಉನ್ನತ ಆಲೋಚನೆಗಳೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟಕ ರಾಜಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರು ಗುರು ಸಮೂಹವನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿದರು. ಹಲವು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಟಿ. ಎನ್. ಮಾಧವ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಒಕ್ಕೂಟ ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಆರ್. ರೇಣುಕ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿಯು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಗಿರೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಜೀವ್, ಸಂಘಟಕ ರಾಜಣ್ಣ, ದಿವಾಕರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>