ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ವಿ.ವಿ: ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕಾಗಿ ಏ.5ರಿಂದ 15ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಡಿಜಿಟಲ್ ವೆಲ್ನೆಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಳಕೆ, ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಶ್ಲೋಕ, ವಚನ, ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತ ಗೀತೆಗಳ ಪಠಣ, ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ರಾಜಯೋಗ ಧ್ಯಾನ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಲೋಕದ ಅದ್ಭುತ ರಹಸ್ಯ, ವರ್ತನೆಯ ಪರಿವರ್ತನೆ, ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ನಗರದ ಕೆಳಗೋಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ವಿ.ವಿ ಹಾಗೂ ಬಿವಿಕೆಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ವಿ.ವಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ: 9449266185ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೋರಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-44-1258860335</p>