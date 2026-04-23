ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಜೆಇಇ ಮೇನ್ಸ್ ಸ್ಲಾಟ್– 2 (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ) ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿ.ಮಿಥುನ್ 98ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಎಚ್.ಡಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ (1,298), ಎಸ್.ಜಿ.ಮಿಥುನ್ (1,683), ರಿತ್ವಿಕ್ ಎಸ್.ನಾಯಕ್ (2,477), ಎನ್.ತನುಶ್ರೀ (2,514), ಎಸ್.ಸಂಜಯ್ (2,735), ಕೆ.ಎಸ್.ಪ್ರಮೋದ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ (4,227), ನಮಿತಾ ರಾಜ್ (4,638) ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

26 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 5,000 ಒಳಗಿನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಶೇ 98 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎ. ಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ