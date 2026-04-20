ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ; ಹಲವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ನಗರದ ಮುರುಘಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಐದು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಿತು.

ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ತರಗತಿಯವರಿಗೆ ನಡೆದ 'ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ನನಗೇಕೆ ಇಷ್ಟ' ಕುರಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಾಳ್ನ ಎಲ್.ಯಶಸ್ವಿನಿ (ಪ್ರಥಮ), ಹೊಸದುರ್ಗದ ಎಚ್.ಎನ್.ನಲ್ಮೆ (ದ್ವಿತೀಯ), ದಾವಣಗೆರೆಯ ಪಿ.ಬಿ.ನಿಖಿತ (ತೃತೀಯ) ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು.

ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ 'ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮೌಢ್ಯ ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವು' ಕುರಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳದ ಕೆ.ಆರ್.ವೇದಾ (ಪ್ರಥಮ), ದಾವಣಗೆರೆಯ ಎನ್.ಲೀಲಾವತಿ (ದ್ವಿತೀಯ) ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಎಚ್.ವಿ.ಅನನ್ಯ (ತೃತೀಯ) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.

ಪಿಯುಸಿ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಮ ಸಮಾಜ' ಕುರಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಅರ್ಚನ (ಪ್ರಥಮ), ಚಾಮರಾಜನಗರದ ದೀಪಿಕಾ (ದ್ವಿತೀಯ) ಹಾಗೂ ಭರಮಸಾಗರದ ಸಿ.ಜೆ.ವೀರೇಶ (ತೃತೀಯ) ಬಹುಮಾನ ಗಳಿಸಿದರು.

ಪದವಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಸಮಕಾಲೀನ ಶರಣರು ಕಂಡ ಬಸವಣ್ಣ' ಕುರಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಸವಣ್ಣೆಮ್ಮ ಕಾಡಪ್ಪನವರ್ (ಪ್ರಥಮ), ವಿಜಯಪುರದ ಕೀರ್ತಿ ಆರಾಣಿ (ದ್ವಿತೀಯ), ಹಾವೇರಿಯ ಕಾವೇರಿ ಪ.ಹಳ್ಳದ (ತೃತೀಯ) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಬಸವಣ್ಣನವರ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ' ಕುರಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಬೂದೇಶ ಬಸಪ್ಪ ಮಜ್ಜಿಗುಡ್ಡ (ಪ್ರಥಮ), ಕೊಪ್ಪಳದ ಮೋನಿಕಾ (ದ್ವಿತೀಯ) ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ (ತೃತೀಯ) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಠದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260420-44-442368285