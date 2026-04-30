<p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ನಗರದ ಎಸ್ಜೆಎಂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯಾಲಯದ (ಎಸ್ಜೆಎಂಐಟಿ) ಜಯದೇವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೆಎಂಐಟಿ, ಮಿಸ್ ಜೆಎಂಐಟಿ ಹಾಗೂ ಸೋಲೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೆಎಂಐಟಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ವಿ.ತರುಣ್, ಆರ್.ಜೀವನ್, ಮಿಸ್ ಜೆಎಂಐಟಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್.ಎಂ.ಪ್ರಾಂಜಲ, ಯೈ.ಅಲ್ಫಿಯಾ, ಉತ್ತಮ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನಾ, ಯಶವಂತ್, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್.ಹರ್ಷಿತಾ, ಆರ್.ಜೀವನ್, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಬಿತಾ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸೋಲೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಸಂಜನಾಗೌಡ ವಿಜೇತರಾದರು.</p>.<p>ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನೃತ್ಯಪಟು ಕೌಶಿಕ್ ಸುವರ್ಣ ಹಾಗೂ ಸಮನ್ವಿ ಸುವರ್ಣ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪಿ.ಬಿ.ಭರತ್, ನಟಿಯರಾದ ಶೀಲಂ ಎಂ.ಸ್ವಾಮಿ, ಮೋಕ್ಷಾ ಕುಶಾಲ್, ಸಾತ್ವಿಕ, ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಕೆ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ, ಟಿ.ವಿ.ಅರವಿಂದ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260430-44-717682314</p>