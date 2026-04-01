ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: 'ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತರೆ ಅಪಾಯ ಖಚಿತ' ಎಂದು ಬಿಐಇಟಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎಚ್.ಸಿ.ಭರತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಡಾನ್ ಬೋಸ್ಕೋ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಂತರ ಕಾಲೇಜು ಟೆಕ್ನೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಂರ್ತಜಾಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದರ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಓದುವ, ಆಲೋಚಿಸುವ ಕ್ರಮ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಆಧುನಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅವಕಾಶಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಅಂರ್ತಜಾಲ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಸಂವಹನ, ಕಲಿಯುವ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಹೇಮಾ ಸುರೇಶ್ ಯರಗುಂಟೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಫಾ.ಬೆನ್ನಿ ಕ್ರಿಸ್ತುದಾಸ್, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಫಾ.ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಸೆರೋವೋ, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನ್.ಧನಕೋಟಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಸೌಮ್ಯ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>