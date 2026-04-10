‘ಯುವಜನರು ಮೊಬೈಲ್‌ ಗೀಳು ತ್ಯಜಿಸಲಿ’

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: 'ಯುವಕರೇ ಈ ದೇಶದ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸಂಪತ್ತು. ಈ ಸಂಪತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಬಾರದು. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತ್ಯಜಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಉನ್ನತ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಎಸ್.ಲತಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮದಕರಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಶೋಧರಮ್ಮ ಬೋರಪ್ಪ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಟೆ ಸಣ್ಣಬೋರಪ್ಪ ಬೋರಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ವತಿಯಿಂದ ಜೆ.ಎನ್.ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಜನರು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಬದುಕನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನ್.ಧನಕೋಟಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ಹಳ್ಳಿಗಳು ಅನುಭವಗಳ ಜ್ಞಾನದ ಕಣಜಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಜಾರುವ ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಲ್.ಇ. ಓಂಕಾರಮೂರ್ತಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಸಿ.ದೊಡ್ಡಮನೆ, ಆರ್.ಜಿ.ಧನಂಜಯ, ಎಸ್.ಎನ್.ವಿನಯ್, ಟಿ.ಎಲ್. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಎಚ್.ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಎಲ್.ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>