ಶೋಕಿನೆ ಹಾವಳಿ, ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ: ಕಾಲೇಜು ಲೈಫಿನ ಮಸ್ತ್ ಪುರಾಣ

<p>ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳು ಅಂದರೆ ಹಾಗೇನೆ... ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಬುಕ್ಕಿಗಿಂತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಲೆಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೋಸ್ತನ ಭುಜ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಕ್ ಮಾಡೋದು? ಅನ್ನೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್.</p><p>ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಟ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಡೆಸ್ಕ್ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮದು 'ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮಹಾಭಾರತ' ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂವಹನದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗಿಂತ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬಜ್ಜಿಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲೇ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಮಾಡಿರೋ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಜೀವನದ ಈ ಮೋಜು, ಮಸ್ತಿ, ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಜರ್ನಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.</p><p><strong>ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಪುರಾಣ: ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಿಂಗ್ಸ್</strong></p><p>ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೇ ರಿಸ್ಕಿ ವಿಚಾರ. ಸ್ನೇಹಿತನಿಗಾಗಿ 'ಪ್ರಾಕ್ಸಿ' (ಬದಲಿ ಹಾಜರಾತಿ) ಹಾಕುವುದು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ.</p><p>ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೋ ಆಸಾಮಿ ಗೈರಾಗಿದ್ದ. ಅವನ ಪರಮಮಿತ್ರ ಅವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬೇರೆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್... ಅಂದು ಬಿಟ್ಟ. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ಗಿಂತ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದ್ರು, ಏನಪ್ಪಾ, ರಮೇಶ್ ಧ್ವನಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅವನಿನ್ನೂ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರಪ್ಪಾ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ? ಅಂದಾಗ ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ ನಕ್ಕು ನಗುತ್ತಲಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಆ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಪ್ರವೀಣ ಅಂತಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ.</p><p><strong>ಕ್ಯಾಂಟೀನ್: ನಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಹೆಡ್ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್</strong></p><p>ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ.. ಅಲ್ಲಿನ ಅಲಿಖಿತ ನಿಯಮ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ದುಡ್ಡು ಒಬ್ಬಂದು, ತಿನ್ನೋದು ಇಡೀ ಗ್ಯಾಂಗು.</p><p><strong>ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್:</strong> ಒಂದು ಪಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಳೋದು ಆರು ಕೈಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂನ್-ಫೋರ್ಕ್ ಏನೂ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಯುದ್ಧ. </p><p><strong>ಆಸ್ಕರ್ ಲೆವೆಲ್ ನಟನೆ:</strong> ಇನ್ನು ಬಿಲ್ ಕೊಡೋ ಟೈಮ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ‘ಅಯ್ಯೋ, ಪರ್ಸ್ ರೂಮಲ್ಲೇ ಮರೆತುಬಂದೆ’, ‘ಗೂಗಲ್ ಪೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಮಚ್ಚಾ’ ಅನ್ನೋ ನಾಟಕಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಸತ್ಯ.</p><p><strong>ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್:</strong> ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತು. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಸಿಗೋದು ಅಲ್ಲೇ.</p><p><strong>ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು</strong></p><p>ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪೂರ್ತಿ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿಯೂ ನೋಡದ ಮಹಾತ್ಮರು ನಾವು. ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಒಲಿದುಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಓದಲು ಕೂರುತ್ತೇವೆ.</p><p><strong>ಝೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಯ ಅಣ್ಣನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರು:</strong> ಅಣ್ಣಾ, ಬರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರೋ ಝೆರಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇಶದ ಇಡೀ ಜಿಡಿಪಿ ಆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.</p><p><strong>ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಜೆಡಿ:</strong> ಪಕ್ಕದವನ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದಡ್ಡ ಅವನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಆಗೋ ಆ ಸುಂದರ ದುರಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ... ದೇವರಿಗೇ ಪ್ರೀತಿ.</p><p><strong>ಫೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್: ಗಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಪ್</strong></p><p>ಕಾಲೇಜು ಫೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಒಂದೇ ನೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡೋ ಹುಡುಗರು ಅಂದು ಬ್ಲೇಜರ್ ಹಾಕಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ ತರ ಫೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ.</p><p>ಹುಡುಗರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬಾಚದೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತೂಗಾಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಆದರೆ ಫೆಸ್ಟ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ಜೆಲ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ತರ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ.</p><p>ಇನ್ನು ಹುಡುಗಿಯರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಯೋ ಟೆನ್ಶನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಫೆಸ್ಟ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏಂಜೆಲ್ಸ್ ತರ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.</p><p>ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಮರೆತುಹೋದ್ರೆ, ಪಕ್ಕದವನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ, ಕೊನೆಗೆ ಇದು ನನ್ನದೇ ಓನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಚ್ಚಾ ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸೋ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬರೀ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ.</p><p>ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಕಾಲೇಜು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಇಟ್ಟಿಗೆ-ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಡವಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ನಗು, ಅಳು, ಸುಳ್ಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಶ್ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಉಗ್ರಾಣ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಟೆನ್ಶನ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಾಗ ಮನೇಲಿ ಹೇಳೋಕೆ ಮಾಡೋ ಆಕ್ಟಿಂಗ್, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋ ಗಡಿಬಿಡಿ ... ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವಾಗ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಟಿಯಂಚಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಗು ತರಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಬೆಂಚುಗಳು, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಗೋಡೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ತರ್ಲೆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮೂಕ ಸಾಕ್ಷಿ. ಈಗಲೂ ಕಾಲೇಜ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ, ನಮ್ಮದೇ ಗ್ಯಾಂಗಿನ ಹಳೇ ನಗುವಿನ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ.</p>.<p><strong>(ಲೇಖಕ:</strong> <strong>ಸಿಚಿತ್, ಬಿಎ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕಾಲೇಜು-ಸ್ವಾಯತ್ತ. ಹಾಸನ)</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>