ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು: ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅರಿತು ಓದುವುದು ಮುಖ್ಯ

ಜೀವನವೆಂಬ ವಿಶಾಲ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುವ ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಹುದ್ದೆ, ಗೌರವಯುತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿರುವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು. ಇವು ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ, ಪರಿಶ್ರಮ, ತಾಳ್ಮೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂಕಲ್ಪಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಹಂತಗಳಾಗಿವೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೀಜ ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಮೌನವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬೃಹತ್ ವೃಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಾಧನೆಯೂ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ಬಲಹೀನತೆ, ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ತಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಸಿಲಬಸ್, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ದಿನನಿತ್ಯದ ಓದಿಗೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 4 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಓದಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಲಬಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮೂಲ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ:

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಂತ ನೋಟ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ. ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು, ಸೂತ್ರಗಳು, ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡರೆ ಪುನರವಲೋಕನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು.

ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆಯುವುದು

ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಗುಟ್ಟು. ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೂಡ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ, ಹುದ್ದೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಯಾರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪುನರ್ ಅವಲೋಕನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಆಧಾರ

ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಬ ಮಾತು ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವೂ ಅಗತ್ಯ. ಸದೃಢ ದೇಹ ಮತ್ತು ಸದೃಢ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧ್ಯ.

ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ