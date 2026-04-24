‘ಘಟಿಕೋತ್ಸವ– ಆಸನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಪೋಷಕರ ದೂರು

'ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಗಾಂಧಿ ಭವನದ ಒಳಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದರು' ಎಂದು ಪೋಷಕರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ನನ್ನ ಬಳಿ ಪಾಸ್ ಇದೆ. ಮಗಳು ಪದವಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಲೆಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬಳೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಟೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪೋಷಕರೊಬ್ಬರು ಸಮಸ್ಯೆ ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>'ಒಟ್ಟಿಗೆ 10 ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪದವೀಧರರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಕರೆದು ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪದವಿ ನೀಡಲಾಯಿತು' ಎಂದು ಪದವೀಧರರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-24-422594557