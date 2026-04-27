<p>ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಹತ್ತರ ಘಟ್ಟಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪಾಸಾಗಲು ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೇ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕನಸು ಮೊಟಕುಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಫೇಲಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊಸ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಈಗ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕೆಲವು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಸಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಯುಸಿ ಫೇಲಾದವರು ಇಂತಹ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫೇಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸೇರಲು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅವಲಂಬಿಸದೆ, ಖುದ್ದಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಇಂತಹ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ವಿವರ ಪಡೆದು, ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. </p>.<p>ಜಿಟಿಟಿಸಿ ಕೋರ್ಸ್: ಜಿಟಿಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ ರೂಮ್ ಮಷೀನಿಸ್ಟ್, ಆಟೊಮೊಬೈಲ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್, ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಕ್ನೀಷಿಯನ್... ಹೀಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾತ್ವಿಕ ಕಲಿಕೆಗಿಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರೈಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೆಲಸದ ಭರವಸೆಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ, ನಪಾಸಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್: ಇವು ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆತಿಥ್ಯ, ಹೋಟೆಲೋದ್ಯಮದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿವೆ.</p>.<p>3ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಶುಲ್ಕವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 10 ಸಾವಿರದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯವರೆಗೂ ಶುಲ್ಕ ಇರಬಹುದು.</p>.<p><strong>ಐಟಿಐ ಕೋರ್ಸ್:</strong> ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್, ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೆಂಟರಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು 6 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 2 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಐಟಿಐ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕ ಇದ್ದು, ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ವೃತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್:</strong> ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಐಟಿಐ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಬ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್, ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್, ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಹೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ವೃತ್ತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಫೇಲಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಶುಲ್ಕ, ಹೆಚ್ಚು ಹೊರೆಯೆನಿಸದ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಮುಂದಡಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಫೇಲ್ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಸಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<h2>ತರಬೇತಿ ಉಚಿತ, ಕೌಶಲ ಖಚಿತ</h2><h2></h2><p>ಇವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೌಶಲ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳೆಂದರೆ, ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೌಶಲ್ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು. ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.</p>.<h2>ಹೊಸ ಕೌಶಲ, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ</h2><p>ಹೊಸ ಕೌಶಲ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.</p><p>ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳೆಂದರೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ವೆಬ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿ ಮುಂತಾದವು. ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕವು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>