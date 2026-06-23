<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಏಜೆನ್ಸಿ (NTA) ನಡೆಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ-ಪದವಿಪೂರ್ವ (CUET UG) 2026ರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಇಂದು (ಜೂನ್ 23) ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ <a href="https://cuet.nta.nic.in/">cuet.nta.nic.in</a> ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. </p><p>ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜೂನ್ 22ರಂದು CUET UG ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂತಿಮ ಕೀ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, CUET UG–2026ರ ಫಲಿತಾಂಶವು NTA ಘೋಷಿಸಿದ ಅಂತಿಮ ಕೀ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.</p><p>NTA, ಮೇ 11 ರಿಂದ 31ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 6 ರಿಂದ 7ರವರೆಗೆ ವಿದೇಶದ 13 ನಗರಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 321 ನಗರಗಳ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. CUET UGಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೀ ಉತ್ತರವನ್ನು ಜೂನ್ 9ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. NTA ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು 15,68,867 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 11,64,098 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.</p><p><strong>13 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ</strong></p><p>ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ಅಸ್ಸಾಮಿ, ಬಂಗಾಳಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳ, ಮರಾಠಿ, ಒಡಿಯಾ, ಪಂಜಾಬಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 13 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><strong>ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?</strong></p><ul><li><p>ಅಧಿಕೃತ CUET ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ <a href="https://cuet.nta.nic.in/">cuet.nta.nic.in</a></p></li><li><p>‘ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ’ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ.</p></li><li><p>‘CUET (UG) - 2026’ .</p></li><li><p>ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ‘ಲಾಗಿನ್’ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.</p></li><li><p>ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಫಲಿತಾಂಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>