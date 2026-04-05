‘ಲಿಂಗಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆಯ ಕೊರತೆ’

ದಾಂಡೇಲಿ: 'ಹೆಣ್ಣು ಅನುಭವಿಸುವ ಶೋಷಣೆ, ಸಂಕಟಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಠೋರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆಯ ಕೊರತೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ'ಎಂದು ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಜಿ. ಬಸವರಾಜ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಂಬೇವಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 'ಲಿಂಗಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ಯುವಜನತೆ' ಎಂಬ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ, ಗೌರವಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವೇಕವನ್ನು ಸಮಾಜ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ. ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾಧಿಪತ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಗಳೇ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳುತ್ತಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ತೃಪ್ತಿ ನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಅನುಭವಿಸುತ್ತ ಬಂದ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಯುವಜನತೆ ಲಿಂಗಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತಸ್ಲೀಮಾ ಜೋರುಮ್, ಮನೋಹರ ಉಡಚಂಚಿ,ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಂ.ಡಿ. ಒಕ್ಕುಂದ, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿನಯಾ ನಾಯಕ, ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರಾದ ಯೋನಲ್, ಪ್ರಶಾಂತ, ಸೀಮಾ, ಅನುಷಾ, ಗೀತಾ ಕೋಟೆನ್ನವರ, ಅಶ್ವಿನಿ, ಸೋನಿ, ಅತೀಫಾ, ಸೋನಾಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>