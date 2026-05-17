ಸತ್ಯದ ಹುಡುಕಾಟವೇ ಸಂಶೋಧನೆ

<p>ದಾಂಡೇಲಿ: ‘ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊಸದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಮೂಲವೇ ಸಂಶೋಧನೆ. ಸತ್ಯದ ಹುಡುಕಾಟ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಯುವಜನಾಂಗ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಹನುಮಾಕ್ಷಿ ಗೋಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಂಬೇವಾಡಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಂ. ಉಷಾ ಹಾಗೂ ಐ.ಕ್ಯೂ.ಎ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಹು ಶಿಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳು ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸಂಶೋಧಕರಾಗಲು ಕುತೂಹಲ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ನಿರಂತರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಗಳು ಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಜನ ಸಂಶೋಧಕರಾಗುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಂ.ಡಿ. ಒಕ್ಕುಂದ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮಾನವ ಕುಲದ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂದರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಚರಿತ್ರೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಚಕ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ವರೆಗೆ ಹೊಸದನ್ನು ಮನುಕುಲ ಸಂಶೋಧಿಸುತ್ತಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ವಿನಯಾ ನಾಯಕ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮೂರು ಸಮಾನಾಂತರ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ನಡೆದವು. ರಂಗನಾಥ ಕಂಟಕನಕುಂಟೆ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳು, ಪ್ರವೀಣ ಶಿಂಧೆ ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳು, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸೌದಾಗರ್ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಗರ ಮಾನಗಾವೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಸ್ಲೀಮಾ ಜೋರುಂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಲಮಾಣಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮನೋಹರ ಉಡಚಂಚಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260517-20-160227447</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>