ಯುವಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿ ಇರಲಿ: ರೂಪಾ

ದಾಂಡೇಲಿ: 'ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸೇವನೆಯಿಂದ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಬಂಜೆತನ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಾರ್ಮೋನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಖಿನ್ನತೆ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹಳಿಯಾಳದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ರೂಪಾ ತುರುಮರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 'ಯುವಜನತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ'ದ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಯುವಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕಿದೆ. ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇರುವಷ್ಟು ವಿವೇಕ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ವಿಷಾದದ ಸಂಗತಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿಶಾತ್ ಷರೀಫ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸ್ವಪ್ನಾ ಬಿ.ಸಿ ಹಾಗೂ ಅಪೂರ್ವಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಎಂ.ಡಿ. ಒಕ್ಕುಂದ, ವಿನಯಾ ಜಿ. ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮನೋಹರ ಉಡಚಂಚಿ ಇದ್ದರು. ಸವಿತಾ ರಾಚೋಟ್ಕರ್, ಕಾವೇರಿ ನಾಯ್ಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸುಮಂಗಲಾ ಹುಗಾರ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಮೇಹೆಕ್ ದೇವಲತ್ತಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>