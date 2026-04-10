‘ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ’

<p>ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು: ‘ತೃಪ್ತಿಕರ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿ, ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ’ ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಎಂಇಎಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ವಾಗೀಶ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಶಾಂತಿಸಾಗರದ ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಎಂಇಎಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಶಿಬಿರಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕೀಳರಿಮೆ ತೊರೆದು ಸ್ವ– ಅವಲೋಕನದಿಂದ ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು. ಸತತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಸಾಧಿಸಲು ಪರಿಶ್ರಮ ಅಗತ್ಯ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಅಡಿಪಾಯ. ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬಿ.ಇಡಿ ನಂತರವೂ ಸತತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಎಸ್.ವೀರೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಎಂಇಎಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಪಿ.ಮಲ್ಲೇಶ್, ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ್, ಎಚ್.ಆರ್.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಕೆ.ಎಂ.ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಎಚ್.ಆರ್.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಸೌಮ್ಯಾ ಪ್ರದೀಪ್, ಜಿ.ಬಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260410-43-1401575780</p>