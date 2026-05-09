ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಇಂದಿನಿಂದ

ಧರ್ಮಪುರ: ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಹರಿಯಬ್ಬೆ ಘಟಕ ಕಾಲೇಜು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಬ್ಬೆಯಲ್ಲಿ 'ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ನೋಟಗಳು' ಕುರಿತು ಮೇ 9 ಮತ್ತು 10ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮೇ 9ರಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಕೆ.ಚಿತ್ತಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಡಿ.ಕುಂಬಾರ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಿ.ಸುಧಾಕರ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಡಿ.ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಕೆ.ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವ ಎಸ್.ಬಿ.ಗಂಟಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಕುಮಾರಯ್ಯ, ಬಿ.ಎಸ್.ರಘುನಾಥ್, ಶಾರದಮ್ಮ, ಬಿ.ಆರ್.ಗೋವಿಂದರಾಜು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಜಿ.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರೊ.ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಮಹಾದೇವ, ಪ್ರೊ.ಹಾ.ಮ.ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಪ್ರೊ.ಜಯರಾಮಯ್ಯ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೇ 10ರಂದು ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ವಿಶ್ವನಾಥ, ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ಜಿ.ವಿಜಯಕುಮಾರ, ಪ್ರೊ.ಜೋಗಿನಕಟ್ಟೆ ಮಂಜುನಾಥ್, ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ್ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಘಟಕ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೇ 9ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ವಿ.ಶಾಂತರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.