ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ವೊಕೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್‌ ಆರಂಭ

ದಾವಣಗೆರೆ: 'ನಗರದ ಜಿ.ಎಂ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 2026-27ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ವೊಕೇಷನ್ (B.Voc) ವೃತ್ತಿಪರ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಆರ್. ಶ್ರೀಧರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದವಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಯಾರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್, ಡ್ರೋನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಅನಿಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ವಿಷುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಂಬ ನೂತನ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಈಗಾಗಲೇ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿ.ವೋಕ್ ಪದವಿಯನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ವಾರಾಂತ್ಯದ ತರಗತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 3 ವರ್ಷಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ಇವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ (ಕಲೆ/ ವಾಣಿಜ್ಯ /ವಿಜ್ಞಾನ), ಐಟಿಐ ಮುಗಿಸಿರುವವರು ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಹಿತಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 9449602419, 9900292125ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡೀನ್ ವೀರಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮಿ ಟಿ.ಎಂ., ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳಾದ ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಯು. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ಮೌನೇಶ್ ಡಿ. ಹಾಗೂ ದೀಕ್ಷಾ ಬಿ.ಬಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>