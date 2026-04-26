ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ನವೀನ ಮಾದರಿಗಳು

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿ.ಎಂ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ 'ಓಪನ್ ಡೇ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.</p>.<p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ನವೀನ ಮಾದರಿಗಳು ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಮಾದರಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದವು.</p>.<p>'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್': ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ, ಗಾಯಾಳು ವಾಹನ ಸವಾರನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವಂತಹ ಐಒಟಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧರಿತ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್' ಮಾದರಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ 'ಬಯೋ- ಎಂಜೈಮ್ ಕ್ಲೀನರ್', ಕೃಷಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ 'ಸೋಲಾರ್ ಸೀಡ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್', ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವ 'ವೇರಬಲ್ ಡಿವೈಸ್', ಒಣ ಕಸವನ್ನು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ 'ಗ್ರೀನ್ ಗೋಲ್ಡ್' ಮಾದರಿಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.</p>.<p>ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಾನಾಗಿಯೇ ಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರಿನ ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯವೂ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್: ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು 'ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್' ಎಂಬ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್: ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ (ಪಾರ್ಕಿಂಗ್) ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' ಮಾದರಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಯಾವ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಮಾದರಿಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.</p>.<p>ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ನೇಕ್ ರೋಬೋಟ್', ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಗರಬತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವ 'ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸೈಕಲ್' ನೋಡುಗರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>