‘ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಪೀಠಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ’

ದಾವಣಗೆರೆ: 'ಹರ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಡಾ. ಮಹಾಂತಸ್ವಾಮಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಹರಿಹರದ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠ ಅಥವಾ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹರ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂದನೂರು ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಹರ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ 16 ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಡಾ. ಮಹಾಂತಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಠದಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಭೂಮಿಯಾಗಲೀ, ದೇಣಿಗೆಯಾಗಲೀ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಹರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೆವು. ಮಠದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಟ್ರಸ್ಟಿನ ವತಿಯಿಂದ ಆಡಿಟ್ ವರದಿಯನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಸ್.ಕೆ. ಶ್ರೀಧರ್, ವಾಣಿ ಶಿವಣ್ಣ, ಎಂ.ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಅಂದನೂರು ಮುರುಗೇಶಪ್ಪ, ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜು ಕಡೆಕೊಪ್ಪ, ಬಾದಾಮಿ ಜಯಣ್ಣ, ಎಚ್.ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್, ಎಚ್.ಎಸ್. ಅವ್ವಣ್ಣಪ್ಪ, ಅಂದನೂರು ಕೆ.ರುದ್ರಮನಿ, ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>