ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೇ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ’

<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ‘ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೂ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡಬಲ್ಲದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೇ ಬೆಲೆ’ ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಅಥಣಿ ವೀರಣ್ಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಬಾಪೂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೋತ್ಸವ ‘ಆಕ್ಟಾಗನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ’ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಬಾರದು. ಅದನ್ನೂ ಮೀರಿದ ಬುದ್ಧಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 17 ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ 232 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಎಂಟು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದವು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ವಾಮಿ ತ್ರಿಭುಬನಾನಂದ ಎಚ್.ವಿ. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್. ಅಳಲಗೇರಿ, ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಎಚ್. ವಿಜಯ್ ಕೆ.ಎಸ್., ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಚೈತ್ರ ಕೆ.ಎಸ್., ಸತೀಶ್ ಡಿ. ರಾಯ್ಕರ್, ಸರೋಜಾ ಸಾದರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಎಂ., ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಸಹನ್ ಸಿ.ವೈ., ವನೀಶ್ ಡಿ. ಪಟೇಲ್, ರಾಜಶ್ರೀ ಬಿ.ಆರ್., ಅಕ್ಷಯ್ ಹೋಲೂರ್, ಸಂಜಯ್ ಸಿ., ಸಿರೀಶ ವಿ., ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260430-43-478383412</p>