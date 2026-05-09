ದಾವಣಗೆರೆ: ಜೆಇಇ ಮೇನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಡಾವಣೆಯ ವಿದ್ವತ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಐಐಟಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆರ್. ಚೇತನ್ 'ಬಿ-ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್'ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು 'ಬಿ-ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್'ನಲ್ಲಿ 3ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ತಿಕ್ ರಾಮಗಿರಿ 'ಬಿ-ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್'ನಲ್ಲಿ 36ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, 'ಬಿ-ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್'ನಲ್ಲಿ 56ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಕಾವ್ಯ ಎನ್.ಬಿ. 'ಬಿ-ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್'ನಲ್ಲಿ 693ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು 'ಬಿ-ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್'ನಲ್ಲಿ 693ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ವರ್ಷಿಣಿ ಎಸ್.ಎಂ 'ಬಿ-ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್'ನಲ್ಲಿ 1,098ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು 'ಬಿ-ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್'ನಲ್ಲಿ 1,610ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 100 ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಇಬ್ಬರು, 1,000 ಒಳಗೆ ಮೂವರು, 2,000 ಒಳಗೆ 14, 3,000 ಒಳಗೆ 41, 4,000 ಒಳಗೆ 53, 5,000 ಒಳಗೆ 54 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿದ್ವತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಎಸ್., ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಸುನೀತಾ ಡಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>