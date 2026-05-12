ಕಾವ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೃತಿ ಆಹ್ವಾನ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಟಿ. ಕರಿಬಸವನಗೌಡ ತೂಲಹಳ್ಳಿ ಕಾವ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾರಂಭ ಏರ್ಪಡಿಸುವು ದಿಲ್ಲ, ವಿಜೇತರಿಗೆ ₹ 5,000 ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾಗವಹಿಸಲು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಕವನ ಸಂಕಲನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಜುಲೈ 31 ಕೊನೆಯ ದಿನ.

ಆಸಕ್ತರು ನಂ. 239/2-38, ಇ-ಬ್ಲಾಕ್, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಜೆ.ಎಚ್. ಪಟೇಲ್ ಬಡಾವಣೆ, ಶಾಮನೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ-577004 ಈ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕವನ ಸಂಕಲನದ 3 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಡ ತೂಲಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ 9480524572 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.